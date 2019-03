Prognoza pogody na jutro: mroźna noc. Wszędzie

Zapowiada się pochmurna i zimna noc - temperatura może spaść do -4 stopni Celsjusza. W środę będzie pochmurno i popada deszcz. Miejscami powieje też porywisty wiatr, który może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Polska pozostaje pod wpływem potężnego wyżu z centrum nad Niemcami. Tylko północ kraju znajduje się pod wpływem układów niżowych znad Północnego Atlantyku. Z zachodu napływa umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze polarne.

W nocy wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Śląsku, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Wybrzeżu. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr, na Wybrzeżu dość silny.

Pochmurno z opadami deszczu

Środa na Wybrzeżu, Pomorzu i Warmii okaże się pochmurna i deszczowa. Deszczu będzie niewiele - spadnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, choć po południu będzie wzrastać do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z zachodu, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny. W porywach na Wybrzeżu może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane - na północy niekorzystne, na pozostałym obszarze kraju albo nie wpłyną na nasze samopoczucie, albo je polepszą.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1018 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1028 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1030 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1020 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą -2 st. C. Wiatr zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1017 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1018 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 10 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1006 hPa.