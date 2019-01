Prognoza pogody na jutro: mroźny wschód, deszczowy zachód

Najbliższe dni deszczowe i śnieżne. Miejscami nadal wietrznie - 03-01-2019 Do soboty będzie jeszcze wietrznie, a w ciągu najbliższych pięciu dni spodziewamy się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami też śniegu. Od poniedziałku regiony wschodnie ściśnie mróz, podczas gdy na zachodzie temperatura utrzyma się powyżej zera stopni Celsjusza. czytaj dalej

Mroźny wschód, deszczowy zachód

Nadchodząca noc na Pomorzu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu upłynie pod znakiem przelotnych opadów śniegu. Reszta regionów Polski może liczyć na pogodną aurę. Temperatura wyniesie od -6 stopni Celsjusza na wschodzie i Podkarpaciu do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a na Wybrzeżu dość silny. W porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę, powieje z północnego zachodu.

W piątek spodziewane są przelotne opady śniegu, od Pomorza przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na drogach może zrobić się ślisko. Termometry pokażą od -4 st. C na Rzeszowszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Na Wybrzeżu będzie dość silny - w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność powietrza odnotujemy na południowym wschodzie - wyniesie poniżej 60 procent. Będzie rosnąć w kierunku północno-zachodnim. W większości regionów odczujemy wilgoć i zimno, tylko na północnym zachodzie chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całym kraju.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

IMGW ostrzega: na południu śnieg, na zachodzie oblodzenia - 03-01-2019 Na południu i zachodzie Polski aura może okazać się groźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniami. W ciągu ostatnich dni aura mocno dała się nam we znaki i pokazała, że warto śledzić komunikaty pogodowe. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie -1 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

DZIEŃ: ciągłe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie w dzień 2 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1014 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr okaże się północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1028 hPa.

Turyści utknęli w schroniskach. "Zagrożenie jest poważne i traktujemy je serio" - 03-01-2019 Z powodu intensywnych opadów śniegu i czwartego stopnia zagrożenia lawinowego w tatrzańskich schroniskach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki utknęli turyści. Ratownicy TOPR zaapelowali, aby nie opuszczali oni schronisk, dopóki sytuacja się nie poprawi. czytaj dalej

WROCŁAW

DZIEŃ: ciągłe opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą 2 st. C. Powieje z zachodu umiarkowany wiatr, w porywach będzie osiągał prędkość do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1020 hPa.

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie -5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1017 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady śniegu. Termometry wskażą 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1012 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotne opady śniegu. Termometry pokażą -6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1000 hPa.