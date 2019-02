Prognoza pogody na jutro: na ogół pochmurno, miejscami deszczowo

Czwartek przyniesie pochmurną, a w niektórych regionach również deszczową aurę. Lokalnie możemy jednak liczyć na przejaśnienia. Będzie ciepło - termometry pokażą do ośmiu stopni Celsjusza.

Miejscami może popadać

W nocy będzie na ogół pochmurno. W regionach południowych i zachodnich wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Na ogół umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu.

W ciągu dnia wciąż będzie pochmurno, jednak lokalnie możliwe są przejaśnienia. W pasie województw południowych i centralnych popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu może być silniejszy. Powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w większości kraju przekroczy 90 procent. Jedynie w regionach zachodnich spadnie poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1027 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe odnotujemy 1031 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hPa.

DZIEŃ: wciąż pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1003 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1022 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1024 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura spadnie do 4 st. C. Przeważnie umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1016 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Temperatura nie przekroczy 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1020 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 4 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry wskażą nie więcej niż 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1020 hPa.