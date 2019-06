Prognoza pogody na jutro: na ogół pogodnie, choć lokalnie może padać

Dużo słońca, ale też przelotne opady i burze. Najgoręcej zapowiada się niedziela - 27-06-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem pogodnej aury. W niektórych rejonach mogą jednak wystąpić opady deszczu, a nawet burze. czytaj dalej

Przelotnie pokropi deszcz

W nocy będzie pogodnie, tylko na wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, który na wschodzie osiągnie w porywach prędkość do 40 kilometrów na godzinę.

Czeka nas pogodny piątek, jedynie na wschodzie - jak nocą - może przelotnie popadać. Termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego-zachodu powieje wiatr umiarkowany, który na wschodzie rozpędzi się w porywach do 50 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 40-50 procent. W prawie wszystkich regionach kraju odczujemy komfort termiczny, ciepło będzie na południowym zachodzie. Warunki biometeo będą na ogół korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

We Francji upały zebrały śmiertelne żniwo - 27-06-2019 Hiszpanie walczą z dużym lokalnym pożarem, a we Francji z powodu wysokich temperatur umierają ludzie. Ekstremalne upały mocno dają się we znaki mieszkańcom zachodniej Europy. czytaj dalej pogodna. Temperatura wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, osiągający w porywach prędkość do 40 km/h, powieje z północnego zachodu. Spadające ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa.

Dzień: słoneczny. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 50 km/h, z północnego zachodu. Spadające ciśnienie po południu wyniesie 1005 hPa.

POZNAŃ

Noc: pogodna aura z temperaturą minimalną rzędu 15 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, który w porywach rozpędzi się do 30 km/h. Spadające ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa.

Dzień: prognozuje się dużo słońca. Maksymalna prognozowana temperatura to 24 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 40 km/h, z północnego zachodu. Spadające ciśnienie po południu wyniesie 1010 hPa.

GDAŃSK

Niebezpieczna pogoda w Grecji. Burze, silny wiatr, intensywne opady, pożary - 27-06-2019 Pogoda we wtorek po południu przysporzyła Grekom wiele zmartwień. Na północy kraju wystąpiły intensywne burze z silnymi opadami deszczu, zaś na południu bardzo silnie wiało. Wybuchały także pożary. czytaj dalej synoptycy zapowiadają pogodną aurę, z temperaturą od 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, osiągający w porywach prędkość do 40 km/h. Spadające ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa.

Dzień: w ciągu dnia będzie pogodnie, a termometry wskażą do 22 st. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 50 km/h, z północnego zachodu. Spadające ciśnienie po południu wyniesie do 1019 hPa.

WROCŁAW

Noc: pogodnie z temperaturą od 15 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Spadające ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa.

Dzień: pełen słońca. Maksymalna prognozowana temperatura to 26 st. C. Umiarkowany, północno-zachodni wiatr powieje w porywach do 40 km/h. Spadające ciśnienie po południu wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

Noc: pogodna. Na termometrach będzie można spodziewać się co najmniej 16 st. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach do 40 km/h, z północnego zachodu. Spadające ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa.

Dzień: prognozowana jest pogodna aura, z temperaturą maksymalną do 23 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Spadające ciśnienie po południu wyniesie 993 hPa.