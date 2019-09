Prognoza pogody na jutro: na ogół pogodnie, od 19 do 23 stopni

"Czwartek to raj w porównaniu z tym, co będzie w weekend" - 05-09-2019 Czwartek jest jeszcze ciepły w wielu regionach kraju. Niestety ta sytuacja zacznie się zmieniać, a weekend zapowiada się pochmurno i chłodno. Dlaczego? Na to pytanie we "Wstajesz i wiesz" odpowiedział Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl. czytaj dalej

Do 23 stopni

Pogodna noc z czwartku na piątek będzie tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpią miejscami słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby północno-zachodni wiatr.

Zapowiada się pogodny piątek, tylko na Podkarpaciu wystąpią zanikające opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie Polski, wyniesie ona około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne, tylko na południowym wschodzie - neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1012 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1017 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni

wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1008 hPa.

KRAKÓW

NOC: możliwy słaby deszcz. Termometry pokażą 15 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu na barometrach zobaczymy 995 hPa.