Prognoza pogody na jutro: na ogół pogodny, ale nieco chłodniejszy dzień

Mroźne noce. IMGW może wydać alarmy - 08-04-2019 Nadchodzące noce będą zimne, a nawet mroźne. Niska temperatura potrafi być groźna, dlatego też synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Do 17 stopni

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. W północnych regionach może popadać słaby deszcz. Na południu lokalnie mogą wystąpić mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Również wtorek będzie pogodny, jedynie w pasie dzielnic centralnych mogą wystąpić słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

W przeważającej części kraju wilgotność powietrza będzie większa niż 90 procent. Mieszkańcy północnych regionów odczują chłód, zaś południowych - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w całej Polsce będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Około połnocy na barometrach zobaczymy 1016 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1017 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północno-wschodniego. Około połnocy barometry pokażą 979 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe będzie wahać się w okolicy 979 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Około północy ciśnienie wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 11 st. C. Powieje z północnego-wschodu, słabo i umiarkowanie. W południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Około północy ciśnienie sięgnie 999 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe barometry wskażą 999 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 5 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. O północy barometry pokażą 996 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.