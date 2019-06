Prognoza pogody na jutro: na ogół słoneczna niedziela. Gorąco

Goręcej z każdym dniem. Uwaga na burze - 01-06-2019 W ciągu kilku najbliższych dni możemy spodziewać się wysokiej temperatury i burz. W niektórych regionach może spaść również grad. czytaj dalej

Gorąca niedziela

W ciągu nocy na Podkarpaciu i Roztoczu może przelotnie popadać deszcz, może też zagrzmieć. Poza tym powinno być pogodnie, choć miejscami mogą pojawić się mgły. Temp. min. w nocy od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni słaby wiatr. Silniej powieje w burzach - rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Niedziela może przynieść przelotne opady deszczu na Podkarpaciu i Roztoczu. Lokalnie może zagrzmieć. Poza tym pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych powieje z maksymalną prędkością dochodzącą do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody w niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 40 procent. Powyżej tej wartości wzrośnie na południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, a na zachodzie - gorąco. Biomet będzie neutralny w południowych i zachodnich województwach, a na pozostałym obszarze kraju - korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hektopaskali i rośnie.

DZIEŃ: czeka nas wiele chwil ze słońcem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu osiągnie 1005 hPa i spada.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 1010 hPa i rośnie.

DZIEŃ: dużo słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 1007 hPa i spada.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i rośnie.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą 24 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu osiągnie 1018 hPa i spada.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i rośnie.

DZIEŃ: wiele chwil ze słońcem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 29 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu na barometrach możemy spodziewać się 1003 hPa.

KRAKÓW

NOC: niewykluczony jest przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą minimalnie 14 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr, w porywach burzowych jego prędkość wyniesie maksymalnie 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i rośnie.

DZIEŃ: może spaść przelotny deszcz, niewykluczone jest też, że zagrzmi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, ale w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Barometry wskażą po południu 990 hPa, ciśnienie spada.