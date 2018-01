Czasem słońce, czasem deszcz. Na horyzoncie ochłodzenie - 08-01-2018 Z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Pod koniec tygodnia temperatura wyniesie od -1 do 3 stopni Celsjusza. Miejscami powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

Dość silny wiatr

Noc będzie pogodna, ze słabym, chwilami umiarkowanym wiatrem wschodnim. W kotlinach górskich pojawią się mgły. Temperatura wyniesie od -8 st. C na Kujawach do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do -15 st. C w centrum Polski.

We wtorek na ogół będzie słonecznie. Od południa jednak postępować będzie stopniowy wzrost zachmurzenia. Na południowym zachodzie może wystąpić słaby deszcz lub mżawka. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny w porywach do 50-70 km/h z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 1020 hPa.

Warunki biometeorologiczne

We wtorek największa wilgotność będzie na południowym zachodzie Polski, wyniesie powyżej 70 procent. Na północnym wschodzie powietrze będzie najsuchsze, z wilgotnością poniżej 60 proc. W całym kraju odczuwalne będzie zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1037 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: Na ogół słonecznie. Temperatura dojdzie do 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50 km/h południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1033 hPa.

KRAKÓW

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr okaże się słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy 1005 hPa.

DZIEŃ: Rano pogodnie, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50 km/h południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy 1023 hPa.

DZIEŃ: Rano pogodnie, w ciągu dnia wzrost zachmurzenia. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe 1013 hPa.

WARSZAWA

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna -7 st. C. Wiatr na ogół słaby, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1026 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: Rano będzie słonecznie, potem zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać. Temperatura osiągnie do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 50 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe do 1020 hPa.

WROCŁAW

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr powieje słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

DZIEŃ: Rano pogodnie, potem nastąpi szybki wzrost zachmurzenia. Możliwy słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie z tendencją spadkową, w południe osiągnie 1002 hPa.