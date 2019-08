Prognoza pogody na jutro: na ogół słonecznie. Do 26 stopni

W nocy na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy minimum od 8 stopni Celsjusza do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie, przeważnie z zachodu.

Do 26 stopni

Czwartek będzie przeważnie słoneczny. Wieczorem na Nizinie Szczecińskiej mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi na północno-zachodnim krańcu Polski. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a pogoda wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 10 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1015 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy do 1014 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 987 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 24 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. O północy ciśnienie sięgnie 1006 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. W południe barometry pokażą 1003 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 9 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1004 hPa.

JUTRO: na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. O północy ciśnienie sięgnie 1002 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.