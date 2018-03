Na razie jeszcze śnieżna zima. Początek wiosny daje jednak nadzieję - 17-03-2018 Choć zimowa aura w pierwszych dniach tygodnia zaserwuje dalsze opady śniegu, to z odsieczą pogodzie przybywa wiosna. Wraz z jej nadejściem nad przeważającą częścią kraju zaświeci słońce. czytaj dalej

W niedzielę miejscami wciąż biało

W ciągu najbliższej nocy zachmurzenie na terenie Polski będzie zróżnicowane - od małego na północy do całkowitego na południu. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie spodziewamy się opadów śniegu sięgających od 5 do 10 centymetrów. Temperatura minimalnie wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wystąpi wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągający prędkość do 60 kilometrów na godzinę, wschodni. Miejscami może powodować zawieje śnieżne.

W ciągu dnia na południu utrzyma się całkowite zachmurzenie, które będzie maleć w kierunku północnym. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie prognozowane są opady śniegu od 5 do 10 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -7 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Powieje ze wschodu. Lokalnie spowoduje też zawieje śnieżne.

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę najniższa wilgotność względna powietrza zostanie odnotowana na północy kraju. Z kolei najwyższa prognozowana jest dla południowo-wschodniej części kraju, gdzie przekroczy 90 procent. Tam też warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. W pozostałej części kraju będą neutralne. Wilgotność będzie maleć w kierunku północnym, gdzie minimalnie wyniesie poniżej 70 procent. Na terenie całego kraju odczujemy zimno w związku z wietrzną pogodą, która spotęguje odczucie termiczne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie małe. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1025 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 1025 hPa.

KRAKÓW

NOC: na ogół będzie pochmurno i pojawi się śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Miejscami może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 982 hPa.

DZIEŃ: przeważnie pochmurno i popada śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Miejscami może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 982 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1008 hPa.

DZIEŃ: na ogół pogodnie. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 1008 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1008 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: na ogół pogodnie. Temperatura maksymalnie wzrośnie do -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: przeważnie pochmurno. Temperatura spadnie do -8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1001 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1001 hPa, waha się.