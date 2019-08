Jak pogoda w najbliższych dniach? Sporo chmur, przelotne opady - 01-08-2019 Pierwsze dni sierpnia nie będą upalne. Temperatura miejscami nie przekroczy 19 stopni Celsjusza. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a w sobotę niewykluczone są burze. czytaj dalej

Przelotny deszcz

Nocą zachmurzenie będzie zmienne. Miejscami pojawi się przelotny deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje przeważnie słaby wiatr, miejscami będzie umiarkowany.

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne. Miejscami popada przelotnie do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Na południowo-zachodnim krańcu Polski wilgotność względna powietrza wyniesie około 70 procent. W pasie od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę, po Podkarpacie wzrośnie powyżej 70 procent, a na północnym wschodzie spadnie poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr powieje przeważnie słabo z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Temperatura maksymalna dojdzie do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada. W Gdańsku w południe dojdzie do 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 15 st. C. Powieje przeważnie słaby wiatr północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Temperatura maksymalna dojdzie do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz. Termometry wskażą minimalnie 15 st. C. Z północnego zachodu powieje przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1003 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Minimalna prognozowana temperatura to 14 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1000 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Minimalna prognozowana temperatura to 16 st. C. Wiatr powieje przeważnie słabo z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Synoptycy zapowiadają maksymalnie 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 998 hPa, spada.