Nocą miejscami mogą pojawić się mgły. W ciągu dnia w wielu regionach popada deszcz. Niewykluczone są także burze. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza.

Możliwe burze

W nocy od Podlasia, przez centrum, aż po Śląsk prognozowane są opady deszczu rzędu 1-10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie, chociaż na południu i w centrum możliwe są krótkotrwałe mgły. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16 stopni na Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu.

Piątek okaże się deszczowy na południu, w centrum i na wschodzie. Tam synoptycy przewidują opady rzędu 10 litrów na metr kwadratowy. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są również burze z deszczem do 10-20 litrów na metr kwadratowy i wiatrem osiągającym prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna okaże się bardzo wysoka w większości Polski i wyniesie ponad 90 procent. Nie wszyscy mieszkańcy kraju odczują komfort termiczny, na południowym wschodzie odczuwalne będzie ciepło. Niestety, warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, jedynie na północy i północnym zachodzie neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Ciśnienie spada i o północy wyniesie 1019 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie wartość 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie waha się. W Gdańsku w południe barometry pokażą 1019 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 stopni Celsjusza. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 985 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno. Popada deszcz rzędu 10 litrów na metr kwadratowy. Możliwa jest burza z deszczem do 10-20 l/mkw. i porywami do 60-80 km/h. Temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Prognozowane są opadu do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby będzie wiał z północy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Możliwy deszcz rzędu 10 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą 13 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1004 hPa.

DZIEŃ: przeważnie pochmurno i deszczowo do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z północy. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 1005 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Popada deszcz rzędu 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza. Z północnego wschodu powieje slaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1003 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno. Spadnie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura wzrośnie do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z północy. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1005 hPa, rośnie.