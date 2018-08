Ostatnie dni sierpnia ciepłe i pogodne. Będą jednak deszczowe chwile - 29-08-2018 W najbliższych dniach niebo w większości kraju będzie pogodne. Jedynie miejscami prognozuje się przelotny deszcz i burze. W poniedziałek temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Przelotny deszcz i burze

Synoptycy prognozują pogodną noc. Na wschodzie kraju możliwe są lokalne mgły, które mogą ograniczyć widzialność do 200-400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami okaże się silniejszy, powieje z południowego wschodu.

W czwartek synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. W zachodniej części kraju popada przelotny deszcz do 10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, zwłaszcza na krańcach południowych, możliwe są burze podczas których może spaść do 20 litrów na metr kwadratowy deszczu. Wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Ziemi Lubuskiej do 29 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na zachodzie Polski i wyniesie ona około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. Na północy i zachodzie odczujemy komfort termiczny, natomiast na południowym wschodzie gorąco. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół, na zachodzie niekorzystne, na wschodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

"Pierwszy raz widzę coś takiego". Trąba wodna w Kołobrzegu - 28-08-2018 Niecodzienne zjawisko trąby wodnej obserwowali we wtorek plażowicze w Kołobrzegu. Wirujący lej dotknął powierzchni morza. Film dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

NOC: pogodnie, temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1017 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie, na termometrach zobaczymy 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 987 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 985 hPa.

POZNAŃ

Wspaniała Pełnia Jesiotra. Pokazaliście, jak była piękna - 27-08-2018 Jasno świecący Księżyc zobaczyliśmy w nocy z niedzieli na poniedziałek. czytaj dalej

NOC: pogodnie, termometry pokażą 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1003 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie, temperatura wyniesie 12 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

DZIEŃ: początkowo będzie słonecznie. W ciągu dnia stopniowy będzie wzrastać zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie, termometry pokażą 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 23 st. C. Zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.