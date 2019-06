Prognoza pogody na jutro: na zachodzie ryzyko gwałtownych burz

Aż 35 stopni w cieniu. Za piekielnym gorącem pójdą inne gwałtowne zjawiska - 09-06-2019 Kilka nadchodzących dni będzie niebezpiecznie gorących. Bardzo wysoka temperatura będzie też sprzyjać przelotnym, ale gwałtownym opadom deszczu i gradu. Zachowajcie ostrożność. czytaj dalej

W poniedziałek powrót deszczowej i burzowej aury

Noc zapowiada się pogodnie. Tylko na południowym zachodzie kraju na niebie pojawi się więcej chmur, z których nad ranem słabo popada. Termometry pokażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wschodni i północno-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, tylko na zachodzie - okresami dość silnie.

Poniedziałek będzie pogodny na przeważającym obszarze Polski. Na krańcach zachodnich kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego. Spadnie tam przelotny deszcz, którego suma dojdzie do 10-30 litrów na metr kwadratowy, a także zagrzmi. Burze mogą okazać się gradowe. Spodziewamy się od 25 st. C na Wybrzeżu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny, a w burzach powieje z prędkością nawet 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Pogoda negatywnie wpłynie na nasze samopoczucie

Na przeważającym obszarze Polski odczujemy gorąco. Tylko na krańcach północnych i północno-wschodnich będzie ciepło. Wysoka temperatura sprawi, że biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

Noc: pogodnie. Temp. min. 13 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy 1012 hPa, spada.

Dzień: pogodnie. Temp. maks. 29 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa 1005 hPa, spada.



Prognoza pogody dla Trójmiasta

Groźne upały. IMGW ostrzega - 09-06-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami mieszkańców znacznej części Polski. Oprócz upałów, wraz z początkiem tygodnia, mogą wrócić także burze. Synoptycy IMGW wydali alerty drugiego stopnia. czytaj dalej

Noc: pogodnie. Temp. min. 13 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1025 hPa, spada.

Poniedziałek: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 25 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 1020 hPa, spada.



Prognoza pogody dla Poznania

Noc: pogodnie. Temp. min. 15 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1011 hPa, spada.

Poniedziałek: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 30 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 1003 hPa, spada.



Prognoza pogody dla Wrocławia

Noc: pogodnie, nad ranem więcej chmur i słaby deszcz. Temp. min. 17 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1015 hPa, rośnie.

Poniedziałek: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, możliwy przelotny deszcz lub burza. Temp. maks. 31 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90 km/godz. Ciśnienie około południa 999 hPa, rośnie.



Prognoza pogody dla Krakowa

Noc: pogodnie. Temp. min. 15 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 995h Pa, spada.



Poniedziałek: pogodnie. Temp. maks. 31 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 988 hPa, spada.