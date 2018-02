Prognoza pogody na jutro: nadal płynie fala mrozów

Pogoda na 16 dni: temperatura runie w przepaść - 25-02-2018 Lodowaty weekend niemal za nami, ale największy mróz dopiero się zbliża. czytaj dalej

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie na ogół pogodna. Na Pomorzu, Ziemi Lubskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce prognozowany jest słaby, przelotny śnieg do 1 cm.

Temperatura wyniesie od -21 st. C na Suwalszczyźnie do -10 st. C na Pomorzu. Lokalnie na północnym-wschodzie kraju może być nawet -25 st. C. Powieje z północnego-wschodu, słabo i umiarkowanie.

Lodowaty poniedziałek

W ciągu dnia wystąpi nad Polską zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu, Ziemi Lubskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce pojawi się słaby, przelotny śnieg do 1 cm. Temperatura maksymalnie wyniesie od -11 st. C na Podlasiu do -3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, a w południe osiągnie wartość 1015 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 80 procent. Wzrastać będzie w kierunku północno-zachodnim i południowo-wschodnim. W ciągu dnia, w związku z niską temperaturą w całym kraju, odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Zachmurzenie okaże się zmienne. Prognozowany jest przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -16 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1032 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie zmienne i przelotnie wystąpi śnieg. Temperatura wzrośnie do -6 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe osiągnie wartość 1029 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Przelotnie popada śnieg. Termometry wskażą minimalnie -15 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 997 hPa.

DZIEŃ: Pojawi się zmienne zachmurzenie, z przelotnym śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie -10 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 993 hPa.

POZNAŃ

NOC: Zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura spadnie do -15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1019 hPa.

DZIEŃ: Będzie zmienne zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do -5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1017 hPa.

WARSZAWA

NOC: Prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie -17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany wystąpi z północnego-wschodu. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1017 hPa.

DZIEŃ: Na ogół będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do -7 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: Zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura spadnie do -15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1014 hPa.

DZIEŃ: Na ogół będzie pogodnie. Termometry wskażą do -6 st. C. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1012 hPa, spada.