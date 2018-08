Prognoza pogody na jutro: nadal upalnie. Zagrożeniem burze z gradem

"Auta próbują przebijać się przez wodę". Skutki gwałtownej burzy w Gdańsku - 01-08-2018 Zalane ulice, podtopione budynki, połamane konary drzew - to skutki przejścia gwałtownej burzy nad Gdańskiem. Grzmiało w wielu regionach, a na Kontakt 24 przesyłaliście relacje pogodowe ze swoich miejscowości. czytaj dalej

Gwałtowna aura

W nocy na zachodzie oraz wschodzie Polski niebo zachmurzy się w stopniu umiarkowanym i dużym. Spodziewane są także opady deszczu rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy, a na zachodzie burze. Poza tym zapowiada się pogodna noc. Temperatura minimalnie będzie się wahać od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu, 20 stopni w centrum kraju do 22 stopni na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu i wschodu. W burzach okaże się silny i rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

W czwartek na krańcach północno-wschodnich kraju będzie pogodnie. W pozostałej części Polski pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy. Prognozuje się burze z gradem, miejscami gwałtowne. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza nad samym morzem, 29 st. C na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 32 st. C w centrum kraju aż do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W burzach okaże się silny i rozpędzi się aż do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie wysoka na terenie całego kraju. Aura okaże się gorąca i parna, a warunki biometeorologiczne niekorzystne we wszystkich regionach.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, początkowo jeszcze możliwa burza. Temperatura spadnie do 19 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1008 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 31 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1008 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna będzie równa 20 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1021 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1022 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Temperatura spadnie do 21 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1008 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1010 hPa, waha się.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna spadnie do 20 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1003 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 34 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1004 hPa, waha się.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą minimalnie 18 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 992 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie około południa wyniesie 991 hPa, waha się.