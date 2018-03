To nie prima aprilis: chłodna Wielkanoc z deszczem i śniegiem - 29-03-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. W Wielką Niedzielę bardziej będzie sprzyjała rodzinnemu biesiadowaniu niż spacerom, bo w całym kraju czekają nas opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Także w lany poniedziałek miejscami sypnie śnieg, ale na znacznym obszarze Polski zaświeci tego dnia słońce. czytaj dalej

Dzień przeważnie pogodny

W nocy zachmurzenie będzie zmienne, umiarkowane i duże. Na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpią słabe opady deszczu, do 2 litrów wody na metr kwadratowy. W województwach północnych popada deszcz ze śniegiem, który miejscami może marznąć, powodując gołoledź (). Na Suwalszczyźnie sypnie śnieg. Lokalnie pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 2 st. C na Ziemi Łódzkiej i Dolnym Śląsku do 5 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

W ciągu dnia niebo będzie przeważnie pogodne, choć okresami pojawi się na nim więcej chmur. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Pomorzu Gdańskim, przez 11 st. C na Mazowszu i Ziemi Lubuskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w ciągu dnia najwyższa będzie na południowym wschodzie oraz w pasie od Podlasia po Pomorze - tam przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu - lokalnie marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura spadnie do -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahało, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: niebo pozostanie pochmurne z przejaśnieniami. Popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie rosło, w Gdańsku w południe odnotujemy 1009 hPa.

KRAKÓW

NOC: będzie pochmurno, wystąpią opady deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosło, o północy na barometrach zobaczymy 981 hPa.

DZIEŃ: przeważnie pochmurno, popada przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie się wahało, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura spadnie do zera stopni. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie z tendencją wzrostową, o północy barometry wskażą 998 hPa.

DZIEŃ: wciąż będzie pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahało, w południe odnotujemy 998 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie szło w górę, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: na ogół będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahało, w południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 2 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 996 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: niebo pozostanie pogodne. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie utrzyma tendencję spadkową, w południe odnotujemy 994 hPa.