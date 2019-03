Prognoza pogody na jutro: nawet 18 stopni. W Tatrach porywy do 150 kilometrów na godzinę

Niż Korneliusz. Niebezpieczna aura do nas powróci - 06-03-2019 Rozległy niż znad Wysp Brytyjskich ponownie przyniesie nam silny wiatr. W Tatrach pojawi się halny, a porywy osiągną prędkość nawet ponad 100 kilometrów na godzinę. Pocieszeniem może być ciepło. Termometry pokażą w czwartek nawet 18 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Nawet 18 stopni

W nocy zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie i północy duże z opadami deszczu rzędu pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. Najsilniej powieje w górach - tam porywy osiągną powyżej 100 km/h.

Czwartek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, ale w regionach północnych i północno-zachodnich wzrośnie. Tam spadnie deszcz rzędu 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, po 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. W Tatrach powieje halny, osiągnie powyżej 100 km/h, a może rozpędzić się nawet do 150 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju utrzyma się w granicach 60 procent. Jedynie na Pomorzu wzrośnie do 70 procent. W części południowej kraju z wyjątkiem Lubelszczyzny odczujemy ciepło, a poza tym komfort termiczny. Biomet okaże się zróżnicowany - w wąskim pasie od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, przez część Kujaw i Pomorza, po Mazowsze i Lubelszczyznę będzie neutralny. W pozostałych regionach warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Termometry pokażą 3 st. C. Południowo-wschodni, umiarkowany wiatr okaże się dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie około północy wyniesie 1000 hektopaskali, spada.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa osiągnie 990 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie duże, opady deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około północy wyniesie 1006 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno, okresami deszcz. Termometry wskażą 12 st. C. Południowy, umiarkowany i dość silny wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie 999 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 6 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość wzrośnie do 60 km/h. Barometry około północy wskażą 994 hPa, ciśnienie spada.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą 17 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 986 hPa, waha się.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Termomety wskażą 5 st. C. Południowy, umiarkowany i dość silny wiatr osiągnie w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około północy osiągnie 991 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura dojdzie do 18 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Barometry wskażą około południa 994 hPa, ciśnienie waha się.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 2 st. C. Południowy, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach powieje z prędkością do 50-70 km/h. Ciśnienie około północy dojdzie do 986 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 17 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 977 hPa, waha się.