W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem potężnego układu wyżowego znad Rosji. Z południa nadal płynąć będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami na południu kraju. Jedynie na północy możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura będzie się wahać od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 stopni w centrum kraju, do 9 stopni na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Nawet 20 stopni

W poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na północy i zachodzie okresami duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, przez 17 stopni w centrum kraju, do 20 stopni na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami okaże się dość silny. W porywach na zachodzie kraju rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, a w górach do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy północy i północnego wschodu, wyniesie powyżej 80 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowym. W niemal całym kraju pogoda zagwarantuje nam komfort termiczny, jedynie na południowym wschodzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, mglisto. Temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1009 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1007 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, mglisto. Termometry pokażą minimalnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1021 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie do 14 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około południa wyniesie 1019 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, mglisto. Temperatura spadnie do 8 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1007 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą minimalnie 9 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy wyniesie 1003 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1001 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, mglisto. Temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy wyniesie 993 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 18 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 991 hPa, spada.