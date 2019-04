Prognoza pogody na jutro: nawet 21 stopni. Lokalnie słaby deszcz

Sobota bardzo ciepła. Kolejne dni przyniosą ochłodzenie - 05-04-2019 Aura w nadchodzących dniach sprawi, że nacieszymy się słońcem. Pojawią się jednak także chwile z deszczem. Od niedzieli z każdym kolejny dniem zacznie robić się coraz chłodniej. czytaj dalej

Aura raczej pogodna, opady na południu Polski

W nocy na południu Polski wystąpią słabe opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr.

W sobotę na południu i południowym zachodzie pojawią się słabe opady deszczu. Poza tym w pozostałej części kraju możemy spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany wschodni wiatr osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Na przeważającym obszarze wilgotność powietrza będzie większa niż 60 procent. Jedynie w północnej części Polski wartość ta wyniesie około 50 procent. W północno-zachodniej części kraju może nam być za ciepło, natomiast w południowej części Polski - za chłodno. Mieszkańcy centralnych województw odczują komfort termiczny. Będą też mogli liczyć na korzystny biomet.

Wideo Warunki biometerologiczne na sobotę

WARSZAWA

Noc: pogodnie. Temp. min. w nocy 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie o północy 1000 hPa i spada.

Dzień: pogodnie. Temperatura wyniesie w dzień 17 st. C.Zawieje umiarkowany wiatr wschodni z prędkością w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie po południu osiągnie wartość 997 hPa po czym zacznie spadać.

POZNAŃ

Noc: słonecznie. Najniższa spodziewana temperatura w nocy to 7 st. C. Wystąpi wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy 998 hPa.

GDAŃSK

Noc: słonecznie. W nocy termometry pokażą co najmniej 5 st. C . Wschodni Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Na ciśnieniomierzach o północy pojawi się wartość 1014 hPa po czym zacznie spadać.

Dzień: pogodnie.Przewidywana na dzień temperatura to 16 st. W porywach do 50 kilometrów na godzinę, zawieje Wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie po południu osiągnie wartość 1012 hPa i spadnie.

WROCŁAW

Dzień: spadnie niewielka ilość deszczu. W dzień możemy maksymalnie spodziewać się 17 st. C na termometrach. Zaobserwujemy Wiatr umiarkowany, wschodni o prędkości 50 kilometrów na godzinę. Ciśnieniomierze po południu pokażą 992 hPa. Po pewnym czasie wartość ta zacznie maleć.

KRAKÓW

Noc: przewidywane są niewielkie opady. Temperatura w nocy wyniesie 6 st. C. Zagości Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie o północy 982 hPa. Następnie spadnie.

Dzień: może pojawić się deszcz, nie będzie jednak intensywny. Termometry pokażą w dzień maksymalnie 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany, wiejący w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie po południu dobije do 981 hPa i zacznie spadać.