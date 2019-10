Prognoza pogody na jutro: nawet 24 stopnie i słoneczna aura w całym kraju

Noc okaże się pogodna. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo z południa.

Bez opadów

Wtorek będzie słoneczny. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na wtorek Wideo

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na południu Polski wyniesie mniej niż 50 procent. Na północy może dojść powyżej 70 procent. W całym kraju odczujemy termiczne ciepło. Biomet okaże się korzystny dla wszystkich województw.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

ogodna.

Termometry wskażą od

11

st. C. Powieje

słaby i południowy wiatr.

Ciśnienie o północy sięgnie 1004 hPa,

spada.

NOC: p

DZIEŃ: słoneczny. Temperatura wyniesie maksymalnie do 21 st. C Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie po południu dojdzie do 1000 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: pogodna aura. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 11 st.C. Z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1004 hPa,spada.

DZIEŃ: słoneczny. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie po południu dojdzie do 998 hPa, spada.

GDAŃSK

ogodna.

Termometry wskażą od

10

st. S

łaby wiatr powieje z południa.

Ciśnienie o północy sięgnie 1017 hPa,

spada.

NOC: p

DZIEŃ: pogodny. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie po południu dojdzie do 1012 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: bezchmurna. Termometry wskażą od 10 st. C. Z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1001 hPa, spada.

DZIEŃ: słoneczny. Temperatura wyniesie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie po południu dojdzie do 994 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: bezchmurna. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C. Z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 990 hPa, spada.

DZIEŃ: słoneczny. Maksymalna prognozowana temperatura to 24 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie po południu dojdzie do 985 hPa, spada.