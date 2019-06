Prognoza pogody na jutro: nawet 31 stopni

W nocy na Podkarpaciu, Roztoczu i Nizinie Szczecińskiej wystąpią przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby wiatr, w porywach burzowych osiągający do 60 kilometrów na godzinę, południowo-wschodni.

Prawie wszędzie słonecznie

Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Pomorzu Zachodnim w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. W innych regionach będzie słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany, w porywach burzowych dochodzący jednak do 80 km/h, wiatr powieje z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

W środkowych regionach Polski wilgotność powietrza wyniesie do 50 procent. W północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski wartość ta może wynieść ponad 60 procent. W przeważającej części kraju temperatura odczuwalna będzie ciepła. Jedynie mieszkańcy części zachodniej odczują gorąco. W środkowej części Polski prognozowane są neutralne warunki biometeorologiczne. Na północnym wschodzie i południowym zachodzie biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie o północy dojdzie do 1004 hPa i będzie spadać.

Dzień: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr umiarkowany. Po południu ciśnienie osiągnie wartość 1000 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

Noc: niebo będzie bezchmurne. Minimalna zapowiadana temperatura to 15 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Dzień: przyniesie dużo słońca. Temperatura maksymalna może osiągnąć wartość 30 st. C Wiatr powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Po południu ciśnienie dojdzie do 1002 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

Noc: niebo nie będzie zachmurzone, a termometry pokażą co najmniej 14 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1016 hPa i będzie spadać.

Dzień: wiele słońca. Maksymalna prognozowana temperatura to 26 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Po południu ciśnienie dojdzie do 1014 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

Noc: z bezchmurnym niebem. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1000 hPa i będzie spadać.

Dzień: dużo słońca. Maksymalna wartość jaką wskażą termometry to 31 st. C Powieje umiarkowany południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Noc: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą co najmniej 13 st. C. Słaby południowo-wschodni wiatr osiągnie prędkość w porywach burzowych prędkość do 60 km/h. Ciśnienie o północy dojdzie do 990 hPa i będzie spadać.

Dzień: mogą wystąpić przelotne opady albo burze. Temperatura maksymalna osiągnie wartość 27 st. C Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. W porywach burzowych powieje z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 987 hPa i będzie spadać.