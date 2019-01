Prognoza pogody na jutro: nawet 6 stopni. Poza tym deszcz, śnieg i silny wiatr

Zarówno w nocy, jak i za dnia możemy spodziewać się opadów. W sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie do 6 stopni Celsjusza. Wiatr powieje silnie, lokalnie w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Od niedzieli mocne ochłodzenie - 04-01-2019 W najbliższych dniach możemy spodziewać się pochmurnej aury. Pojawią się też opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Sobota zapowiada się ciepło, ale już w kolejnych dniach znajdą się regiony, w których w najcieplejszym momencie dnia będzie kilka stopni mrozu. czytaj dalej

W nocy na niebie pojawi się dużo chmur. Na wschodzie i południu Polski spadnie do 10 centymetrów śniegu, a w górach do 20 cm. Na pozostałym obszarze kraju możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nie powinny przekroczyć 10 litrów na metr kwadratowy. Będzie ślisko i niebezpiecznie na drogach. Termometry pokażą minimum od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami będzie przybierał na sile i w porywach osiągał do 60 kilometrów na godzinę.

Do 6 stopni

Sobota okaże się na ogół pochmurna. Przejaśnienia pojawią się jedynie na Pomorzu. Na wschodzie i południu spadnie śnieg. Przybędzie go maksymalnie do 10 cm, a w górach do 20 cm. Dla reszty regionów prognozowane są deszcz i deszcz ze śniegiem. Opady nie będą większe niż do 10 litrów na metr kwadratowy. W miarę upływu dnia będą przechodzić w śnieg, którego spadnie do 3 cm. Opady mogą powodować utrudnienia komunikacyjne. Będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum, do 6 st. C Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje z północnego zachodu, a wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W większości regionów w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h, w górach rozpędzi się do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza będzie na południu kraju i wyniesie ponad 90 procent. Możemy spodziewać się chłodnej, wietrznej i wilgotnej aury. Na północy warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, a w pozostałych regionach niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zagrożenie lawinowe w Tatrach. Na Słowacji szlaki zamknięte, w Polsce nie - 04-01-2019 Z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę przyrody Słowacy na czas zimowy zamykają wysokogórskie szlaki w Tatrach. W Polsce ratownicy górscy i władze Tatrzańskiego Parku Narodowego jedynie odradzają wyprawy w góry podczas zagrożenia lawinowego, ale nie ma zakazu wyruszania w góry w trudnych warunkach. czytaj dalej

NOC: pochmurno z opadami śniegu do 5-8 cm. Przejściowo popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Z południowego-zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie przybierał na sile. Około północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Pojawi się też śnieg, którego spadnie maksymalnie do 5 cm. Temperatura maksymalna sięgnie 3 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Około południa ciśnienie wyniesie 996 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z opadami deszczu, maksymalnie do 10 l/mkw. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr. O północy ciśnienie sięgnie 1011 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw i śniegu do 2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje z kierunku północno-zachodniego, a wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1014 hPa.

POZNAŃ

Mróz, śnieżyce i wichury. Europa zmaga się z atakiem zimy - 04-01-2019 Mieszkańcy Europy zmagają się z gwałtownym atakiem zimy. W Finlandii drzewo przygniotło mężczyznę. W Szwecji w wyniku silnego wiatru ponad 100 tysięcy gospodarstw nie ma prądu. Pogodowe utrudnienia panują także na Słowacji, w Estonii, Serbii i Grecji. czytaj dalej

NOC: pochmurno z opadami deszczu do 10 l/mkw. Temperatura minimalna sięgnie 1 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. Okresami wiatr okaże się silniejszy. O północy na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Z upływem dnia przejdą w śnieg, którego spadnie do 4 cm. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie - w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem do 10 l/mkw i śniegu do 5 cm. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresami może przybierać na sile. Około północy ciśnienie sięgnie 1005 hPa.

Intensywny śnieg, opady marznące. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: uważajcie! - 04-01-2019 Pogoda powoduje utrudnienia w wielu regionach kraju. Możliwe są zagrożenia dla zdrowia i życia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i marznącymi opadami deszczu. czytaj dalej

DZIEŃ: zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Z upływem dnia będą przechodzić w śnieg, którego spadnie do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Z północnego-zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy będą osiągać do 50 km/h. Do południa ciśnienie spadnie do 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami śniegu do 5 cm. Termometry pokażą minimum -4 st. C. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami może przybierać na sile. Około północy na barometrach zobaczymy 993 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z opadami śniegu do 10 cm. Temperatura maksymalna sięgnie 2 st. C. Powiej z północnego zachodu, a wiatr okaże się umiarkowany i dość silny - w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 983 hPa.