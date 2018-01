Zimy nadal nie widać. Termometry pokażą nawet 12 stopni - 02-01-2018 W najbliższych dniach utrzyma się wysoka jak na styczeń temperatura. Dopiero w niedzielę nadejdzie niewielkie ochłodzenie. Za sprawą licznych przejaśnień wśród gęstych, często deszczowych chmur ujrzymy również promienie słońca. czytaj dalej

Niewielkie opady deszczu

W środę pogodę w Polsce będą kształtować fronty atmosferyczne przechodzące z zachody na wschód. Znajdziemy się pod wpływem bardzo aktywnego układu niżowego znad Atlantyku. Nadciągnie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie, z południowego zachodu.

W nocy zachmurzenie okaże się duże, ale z przejaśnieniami. Okresami wystąpią niewielkie opady deszczu, do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie na Śląsku i w Małopolsce na ogół nie będzie opadów. Na wschodzie, w centrum i na południu kraju pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w Małopolsce, przez 1 st. C w centrum do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na zachodzie nasilając się do silnego. Prędkość porywów dojdzie do 60 kilometrów na godzinę.

Rozpada się mocniej

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, jednak na wschodzie pojawią się przejaśnienia. Z zachodu na wschód przejdzie strefa opadów deszczu. Spadnie 5-15 l/mkw. Na północy i wschodzie popada też deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Powieje z kierunków południowych z porywami o prędkości do 60-80 km/h, a w górach nawet powyżej 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Kujawach oraz fragmentach Wielkopolski i Warmii - tam przekroczy 90 procent. Poniżej 80 zaś spadnie na wschodzie i w Małopolsce. W całym kraju odczujemy chłód, na północy również wilgoć, a na południowym zachodzie dokuczy wiatr. Pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie.

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno, okresami popada słaby deszcz. Temperatura spadnie do 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie około północy wyniesie 996 hPa, waha się.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się duże, ale z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 986 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno, okresami wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura spadnie do 2 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie duże. Okresami popada deszcz, a początkowo deszcz ze śniegiem. Termometry odnotują maksymalnie 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 991 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno, z okresowymi opadami słabego deszczu. Temperatura spadnie do 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 978 hPa.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do zera. Południowo-zachodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, a nad ranem okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 980 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie -1 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 985 hPa, spada.

DZIEŃ: Pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr powieje w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 975 hPa.