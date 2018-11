Prognoza pogody na jutro: niebo zachmurzy się w wielu miejscach

Bardzo ciepła passa będzie trwać - 03-11-2018 Aura w kolejnych dniach nas nie zawiedzie. Tylko niedziela będzie pochmurna, potem czeka nas kilka dni ze słońcem. Będzie też bardzo ciepło, w niektórych regionach temperatura wzrośnie nawet do 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Chmury, ale też i słońce

Nocą na wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju na niebie zobaczymy dużo chmur, pojawią się też lokalne mgły. Przez nie miejscami widzialność będzie ograniczona do 100 metrów. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

Niedziela okaże się pochmurna, ale pojawią się też przejaśnienia. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy regionów południowo-wschodnich, tam przekroczy ona 70 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku północno-zachodnim. Odczucie temperatury okaże się zróżnicowane, mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski mogą liczyć na ciepło. Od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, Mazowsze i Lubelszczyznę możemy spodziewać się komfortu termicznego. W pozostałych regionach będzie chłodno. W całym kraju biomet okaże się neutralny.

Prognoza dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do 7 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1014 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą 15 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1011 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą 6 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1011 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 5 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1029 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą 13 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 1025 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą 9 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Przejściowo spadnie słaby deszcz. Termometry wskażą 11 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach mieszkańcy Krakowa zobaczą 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 995 hPa.