Prognoza pogody na jutro: niebo zasnute chmurami. Popada i powieje

W niedzielę nawet 24 stopnie Celsjusza - 03-10-2018 Popada, powieje, ale czekają nas także chwile słoneczne w całym kraju. Na termometrach miejscami pojawi się 20 stopni Celsjusza i więcej. czytaj dalej

Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu z centrum przemieszczającym się znad Niemiec w stronę Bałkanów. Tylko północno-zachodnia część kraju znajdzie się w strefie frontu ciepłego związanego z niżem znad Islandii. Kraj zostanie w chłodnej masie powietrza polarnego, które od zachodu będzie wypierane przez cieplejszą masę powietrza.

W nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i południu kraju miejscami popada słaby deszcz o sumie 1-3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Śląsku, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Pochmurnie z opadami deszczu

W czwartek na wschodzie, Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu będzie pochmurno, wystąpi tam niewielki deszcz o sumie trzech litrów na metr kwadratowy lub mżawka. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane, okresami duże. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na krańcach północno-zachodnich kraju - wyniesie tam około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-wschodnim. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, natomiast na północy Polski - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zaczyna się bekowisko. Jego oznaki można spotkać w lesie - śmierdzą - 03-10-2018 Jesień to czas zalotów osobników z rodziny jeleniowatych. Było bukowisko, było rykowisko, a teraz wielki krokami zbliża się bekowisko daniela zwyczajnego. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1009 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1021 hPa.

POZNAŃ

Kolejna dostawa śniegu, obryw skalny. Niebezpieczne Tatry - 03-10-2018 Szlaki i szczyty w Tatrach pokryły się świeżą warstwą białego puchu. Tatrzański Park Narodowy przestrzega - warunki dla turystyki nie są korzystne. Na szlaku między Zawratem a Świnicą doszło do drugiego w tym roku obrywu skalnego. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 6 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą 14 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Wiatr powieje z zachodu, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość 50 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1009 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, niewielkie opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą 13 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośie, około południa odnotujemy 1000 hPa.