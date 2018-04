Prognoza pogody na jutro: nieco chłodniej

W weekend ciepło i słonecznie. Na termometrach nawet 23 stopnie - 05-04-2018 Po rześkim piątku, czeka nas ciepły i słoneczny weekend. Temperatury na początku kolejnego tygodnia nadal będą wysokie, ale we wtorek trzeba się liczyć z deszczem. czytaj dalej

Pochmurna noc

Nad Polską przemieszczają się umiarkowanie aktywne fronty atmosferyczne związane z niżem znad Skandynawii. Za nimi napływa z północnego-zachodu chłodniejsze powietrze polarno-morskie. W piątek za odsuwającymi się znad kraju frontami przemieści się wyż, którego centrum znajdzie się po południu nad zachodnią Polską.

Zachmurzenie w nocy będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie i północy oraz na południowym wschodzie i wschodzie kraju spodziewane są opady deszczu, do 5 litrów na metr kwadratowy. W Karpatach popada bardziej obficie - tam prognozuje się do 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich, przez 4 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu do 60 kilometrów na godzinę.

Rześki piątek

Na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z rozpogodzeniami. W godzinach przedpołudniowych może tam spaść deszcz do 3 l/mkw. W pozostałej części kraju prognozuje się pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza - powyżej 80 procent - prognozuje się na północnym zachodzie i południowym wschodzie. W centrum kraju wilgotność wyniesie 60 proc. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na wschodzie i w centrum Polski będą korzystne, w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę 0 neutralne, a na wschodzie i południowym wschodzie - niekorzystne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie wartość 1010 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wystąpi wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, około południa osiągnie wartość 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalnie wyniesie 5 st. C. Powieje z południowego-zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie wartość 989 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Nadciągnie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie z tendencją wzrostową, około południa osiągnie wartość 996 hPa.

POZNAŃ

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz. Termometry wskażą minimalnie 2 st. C. Wystąpi wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie 1004 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Powieje z północnego-zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie będzie rosło, około południa barometry wskażą 1014 hPa.

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie spadnie poniżej 6 st. C. Wystąpi wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie 1000 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Pojawi się wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, około południa wyniesie 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe jest wystąpienie słabych opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Pojawi się wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie 1003 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Wystąpi wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie z tendencją wzrostową, spodziewana jego wartość około południa to 1011 hPa.