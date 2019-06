Prognoza pogody na jutro: niedziela bez upału i bez burz

Po niedzieli będziemy mieli w Polsce żar tropików - 08-06-2019 Niedziela będzie ostatnim dniem w najbliższym czasie, podczas którego będzie gorąco, ale nie upalnie. Tropikalnie wręcz zapowiada się środa, kiedy to w całym kraju słupki rtęci pokażą co najmniej 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Nocą na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu i stopniowo zanikające burze. Poza tym będzie bezchmurnie, ale miejscami mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu do 15 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiać będzie słabo, w porywach burzowych do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Do 28 stopni

Niedziela będzie słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 50-60 procent. Gorąco odczuwalne będzie w centrum i na południu Polski, natomiast ciepło na północy. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr powieje słabo, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu odnotujemy 1014 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 11 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie wzrośnie, o północy będzie 1015 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu odnotujemy 1016 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Z zachodu wiać będzie słabo. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 1024 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura nie przekroczy 24 st. C. Wiar będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie wzrośnie, po południu na barometrach zobaczymy 1027 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 11 st. C. Z zachodu powieje słabo. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 1011 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 28 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu barometry wskażą 1012 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie wzrośnie, o północy będzie 1000 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 27 st. C. Synoptycy prognozują słaby i umiarkowany wiar. Powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu odnotujemy 1001 hPa.