Prognoza pogody na jutro: nieprzyjemny dzień. Wiatr i deszcz nie ustaną

Prognoza utrudnień pogodowych na tydzień - 24-10-2018 W nadchodzących dniach możemy zapomnieć o złotej, polskiej jesieni. Nie odpoczniemy od deszczu i porywistego wiatru, a w poniedziałek możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem. czytaj dalej

Deszczowy czwartek

Nocą w całym kraju na niebie pojawią się chmury. Na krańcach wschodnich może spaść przelotny deszcz ze śniegiem do trzech litrów na metr kwadratowy. W regionach zachodnich i na Pomorzu deszczu będzie więcej, bo do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Wybrzeżu. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może osiągać od 50 do 70 kilometrów na godzinę.

W czwartek nie odpoczniemy od deszczu. W całym kraju na niebie pojawią się chmury, ale można będzie też liczyć na przejaśnienia. Niewykluczone są też opady deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 7 st. C na północnym wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, po 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr nie przestanie wiać, powieje z kierunków zachodnich. Okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie największa na południu kraju, przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się ku północy. Pogoda okaże się bardzo nieprzyjemna - w całym kraju odczujemy chłód, wiatr i wilgoć. W całym prognozowane są niekorzystne warunki biometeorologiczne.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura spadnie do 2 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie około północy wyniesie 995 hektopaskali, waha się.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami po południu, okresami opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach może osiągnąć do 50-70 km/h. Ciśnienie wyniesie 987 hPa, będzie spadać.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem może spaść deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie około północy wyniesie 1007 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Termometry wskażą 10 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może osiągnąć do 50-70 km/h. Ciśnienie będzie spadać, około południa barometry wskażą 997 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem możliwy jest deszcz. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach może rozpędzić się do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, około północy barometry pokażą 1002 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami mogą wystąpić opady deszczu. Termometry pokażą do 11 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa 994 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, nad ranem wystąpi deszcz. Termometry wskażą 4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura dojdzie do 13 st. C. Z kierunków zachodnich powieje dość umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający 50-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 993 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą 1 st. C. Wiatr powieje z północnego zachodu, okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, około północy wyniesie 988 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura wyniesie 11 st. C. Z kierunków zachodnich powieje, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 982 hPa.