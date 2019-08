Prognoza pogody na jutro: nieznośnie gorąco i z gwałtownymi burzami

Prognoza pogody na 16 dni: ochłodzenie dopiero we wrześniu - 25-08-2019 Do Polski kolejny raz tego lata dotrze fala gorącego powietrza z Afryki. czytaj dalej

W ciągu nadchodzącej doby Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem Corina, którego centrum znajduje się nad zachodnia Rosją. Z południowego wschodu będzie do nas płynąć gorące zwrotnikowe powietrze.

Noc może przynieść na południu kraju przelotne opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy i burze, które zdaniem synoptyków powinny przed północą zaniknąć. W pozostałych regionach możemy liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, po 18 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni, słaby, ale w burzach jego prędkość wzrośnie do 80 kilometrów na godzinę.

Do 32 stopni

W poniedziałek na południu i południowym zachodzie kraju synoptycy prognozują burze - lokalnie z gradem - podczas których może spaść od 10 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z nieba poleje się żar. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum, aż do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni, który w porywach burzowych rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza wyniesie 60 procent, jedynie na południu wzrośnie do 70 procent. W całym kraju odczujemy gorąc, a na południu będzie parno. Warunki biometeo przeważnie będą niekorzystne, jedynie na północnym wschodzie okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w około północy osiągnie 1012 hektopaskali, będzie się wahać.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1010 hPa, będzie wolno spadać.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura osiągnie 13 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie około północy osiągnie 1025 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie około południa osiągnie 1024 hPa, będzie wolno spadać.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 1012 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 30 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie około południa dojdzie do 1010 hPa, będzie wolno spadać.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 18 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Barometry około północy wskażą 1007 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: synoptycy prognozują kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, a nawet burza. Termometry wskażą 31 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1005 hPa, będzie wolno spadać.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 16 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie około północy osiągnie 995 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu i burza. Termometry pokażą 30 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 993 hPa, będzie wolno spadać.