Prognoza pogody na jutro: niż znad Wysp Brytyjskich sprowadzi opady

Miejscami popada śnieg. Utrudnień pogodowych będzie więcej - 28-03-2018 W najbliższych dniach pogoda szykuje dla nas utrudnienia - synoptycy prognozują codzienne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Powieje również dość silny, porywisty wiatr. czytaj dalej

Noc z deszczem ze śniegiem

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego znad Wysp Brytyjskich. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód deszczowo-śnieżny front atmosferyczny. Z południowego zachodu napłynie wilgotne i ciepłe powietrze polarno-morskie.

Noc okaże się przeważnie pochmurna. Od zachodu w głąb kraju przemieści się strefa opadów deszczu ze śniegiem (do 5-10 litrów na metr kwadratowy). Na Pomorzu, Kujawach, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu popada również śnieg - do 1-5 centymetrów. Na północnym wschodzie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie, a okresami dość silnie, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.

Do 11 stopni

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale na południowym zachodzie i południu pojawią się przejaśnienia. Na północnym wschodzie spadnie do 1-5 cm śniegu. Na Pomorzu, Kujawach, Mazowszu i Lubelszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw. Poza tym popada słaby deszcz - do 2 l/mkw. Tylko dla Dolnego Śląska nie prognozuje się opadów. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 11 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków południowych, tylko na zachodzie kraju nadciągnie z zachodu. Będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Biomet na ogół niekorzystny

Na południu kraju wilgotność powietrza przekroczy 80 procent. Im dalej na północ, tym będzie niższa. Mieszkańcy północno-wschodniej połowy kraju odczują zimno, a południowo-zachodniej - chłód. Na przeważającym obszarze kraju biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

Święta w pogodowym kotle. "Czeka nas ciąg różnych zdarzeń, niekoniecznie przyjemnych" - 28-03-2018 Wielu z nas szykuje się do Świąt Wielkanocnych. Niestety, pogoda nie będzie dla nas łaskawa. Jak poinformowała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, sytuacja związana z niżami będzie bardzo dynamiczna i niestabilna. czytaj dalej

Noc: pochmurno, po północy okresami opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. i śniegu do 3 cm. Temp. min. 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w Warszawie około północy 997 hPa, będzie spadać.

Dzień: zachmurzenie duże, okresami opady śniegu z deszczem przechodzące w deszcz do 5 l/mkw. Temp. maks. 6 st. C. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa 991 hPa, będzie spadać.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

Noc: pochmurno, okresami opady śniegu do 3-5 cm. Temp. min. -2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około północy 1010 hPa, będzie spadać.

Dzień: zachmurzenie duże, okresami opady śniegu z deszczem do 5-10 l/mkw. Temp. maks. 2 st. C. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa 1005 hPa, będzie spadać.

Prognoza pogody dla Poznania

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 28-03-2018 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Noc: pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw. Temp. min. 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około północy 992 hPa, będzie spadać.

Dzień: zachmurzenie duże, okresami opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa 991 hPa, będzie spadać.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Noc: pochmurno, okresami opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temp. min. 5 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około północy 987h Pa, będzie spadać.

Dzień: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa 990 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Krakowa

Noc: pochmurno, okresami opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temp. min. 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około północy 980 hPa, będzie spadać.

Dzień: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temp. maks. 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa 978 hPa, będzie spadać.