Noc będzie chłodna, możliwe przygruntowe przymrozki. Za to w niedzielę pogoda nie dostarczy wielu powodów do narzekań.

Ciepła i sucha niedziela

Noc będzie pogodna, ale chłodna. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela za to zapowiada się słonecznie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Synoptycy prognozują spadek ciśnienia, w południe wyniesie ono 1012 hektopaskali.

Biomet będzie korzystny

W prawie całym kraju wilgotność powietrza wyniesie około 50 procent. Jedynie na południowym wschodzie będzie trochę większa, do 60 procent. Odczuwalna temperatura w całej Polsce będzie dawała poczucie komfortu, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zapowiada się pogodna, ale chłodna. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie rosło, o północy osiągnie 1029 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: będzie pogodny. W najcieplejszym momencie termometry wskażą do 20 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Prognozowany jest spadek ciśnienia, w Gdańsku w południe barometry wskażą 1028 hPa.

KRAKÓW

NOC: ma być bezchmurna. Temperatura może spaść do 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Barometry o północy wskażą 993 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: w najcieplejszym momencie temperatura dojdzie do 24 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 991 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie bezchmurna. Temperatura w nocy wyniesie do 4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

WARSZAWA

NOC: będzie pogodna. Temperatura spadnie do 5 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Synoptycy prognozują wzrost ciśnienia, o północy barometry wskażą 1014 hPa. Potem ciśnienie zacznie spadać.

JUTRO: dużo słońca. Słupki termometrów wskażą maksymalnie 23 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: zapowiada się bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie rosło, o północy barometry wskażą 1012 hPa. Potem prognozowany jest spadek.

DZIEŃ: ma być słoneczny. W dzień termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach w południe zobaczymy 1010 hPa, synoptycy prognozują spadek ciśnienia.