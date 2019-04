Prognoza pogody na jutro: noc chłodna i mglista. Za dnia lokalne opady

Prognoza pogody na 16 dni: czeka nas drastyczna zmiana temperatury - 07-04-2019 Po kilku bardzo ciepłych dniach do Polski nadciąga fala zimnego powietrza. czytaj dalej

Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad Zatoki Fińskiej oraz Bałkanów, w ciepłej masie powietrza. Tylko północna część kraju znajdzie się w poniedziałek w strefie frontu chłodnego, za którym zacznie napływać z północy zimne powietrze arktyczne, stąd zrobi się zimno na Wybrzeżu.

Najbliższa noc w całym kraju okaże się pogodna. Lokalnie mogą pojawić się mgły. Na termometrach zobaczymy minimum od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu.

Do 20 stopni

W poniedziałek na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie na północy, w górach i na przedgórzu okresami będzie duże. Mogą pojawić się tam również opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Wybrzeżu, przez 18 st. C w centrum, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może przybierać na sile i w porywach osiągać do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie najmniejsza na południu, poniżej 70 procent, i ma rosnąć w kierunku północnym, przekraczając 80 procent. Na przeważającym obszarze kraju spodziewane są korzystne warunki biometeorologiczne, a w części północnej - neutralne i niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 4 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. Około północy na barometrach zobaczymy 995 hektopaskali, a ciśnienie może się wahać.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Około południa barometry wskażą 996 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 1 st. C. Wiatr powieje z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie około wyniesie północy 1010 hPa, rośnie.

DZIEŃ: możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 10 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa powinno oscylować w granicach 1013 hPa, rośnie.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 4 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy osiągnie 998 hPa, waha się lekko.

DZIEŃ: pogodnie, ale nad ranem mogą utrzymywać się mgły. Termometry pokażą 18 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1000 hPa, wolno rośnie.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura sięgnie 5 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 992 hPa, lekko się waha.

DZIEŃ: pogodnie. Nad ranem możliwe mgły. Na termometrach 19 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 993 hPa, wolno rośnie.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 3 st. C. Wiatr powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy osiągnie do 980 hPa, lekko się waha.

DZIEŃ: pogodnie, ale rano mogą utrzymywać się mgły. Temperatura wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 992 hPa, lekko się waha.