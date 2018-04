Prognoza pogody na jutro: noc dość chłodna, w dzień dużo słońca

Cieszmy się słonecznym wyżem. Po niedzieli załamanie pogody - 21-04-2018 Jeszcze tylko w niedzielę będziemy cieszyć się pogodą spod znaku słonecznego wyżu. Od poniedziałku chmur będzie przybywać. Czeka nas porcja deszczu i burz, które zostaną z nami co najmniej do czwartku. czytaj dalej

Ciepło i słonecznie

Noc będzie na ogół pogodna. Miejscami możliwy jest jednak słaby rozwój zachmurzenia i niewielkie opady deszczu. Będzie stosunkowo chłodno. Najniższe wartości wskażą termometry na Suwalszczyźnie, gdzie prognozuje się nawet 3 stopnie Celsjusza. W centrum kraju temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Najcieplejsza noc będzie w Małopolsce, tam słupki termometrów nie spadną poniżej 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego-zachodu. Na północnym wschodzie powieje silniej.

Niedziela będzie na ogół pogodna, synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Wybrzeżu Gdańskim i Warmii, przez 19 st. C w centrum kraju, po 23 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie może przybierać na sile.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju warunki biometeorologiczne okażą się dobre. Wszędzie odczuwać będziemy ciepło. Najmniejsza wilgotność powietrza spodziewana jest na południu Polski, tam wyniesie 50 procent i będzie się zwiększać w kierunku północnym. Na Wybrzeżu przekroczy 70 procent.

Prognoza pogody dla wybranych miast

Noc: będzie pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. Ciśnienie będzie rosło, w Warszawie około północy wyniesie 1005 hektopaskali.

Dzień: będzie słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 19 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami może przybierać na sile. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1005 hPa, będzie się lekko wahać.

TRÓJMIASTO

Noc: zapowiada się pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 5 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr, okresami może być dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1017 hPa, będzie rosło.

Dzień: będzie słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa osiągnie 1017 hPa, lekko będzie się wahało.

POZNAŃ

Noc: będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około północy wyniesie 1010 hPa.

Dzień: będzie słonecznie. Na termometrach prognozuje się maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny. Barometry około południa wskażą 1008 hPa, ciśnienie będzie lekko się wahać.

WROCŁAW

Noc: będzie pogodna. Temperatura może spaść do 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie około północy osiągnie 1006 hPa, z tendencją wzrostową.

Dzień: będzie bezchmurny. Maksymalna temperatura sięgnie 23 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 1004 hPa i będzie się lekko wahać.

KRAKÓW

Noc: będzie pochmurna z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz. Zapowiadana temperatura minimalna to 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr, okresami może być dość silny. Ciśnienie około północy ma osiągnąć wartość 991 hPa, będzie rosło.

Dzień: zapowiada się słonecznie. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. Barometry około południa wskażą 990 hPa, ciśnienie będzie się lekko wahać.