Prognoza pogody na jutro: noc i poranek z mgłami, do 21 stopni

Weekend jeszcze dość ciepły. Później przyjdzie ochłodzenie - 24-10-2019 Przed nami jeszcze kilka dni z temperaturą przekraczającą miejscami 20 stopni Celsjusza. Pojawią się jednak przelotne opady deszczu, a od nowego tygodnia zrobi się chłodniej. czytaj dalej

Mglista noc...

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu wyżowego znad Alp. Północno-zachodnią część kraju obejmie niż znad Północnego Atlantyku ze słabo aktywnym frontem atmosferycznym. Znajdziemy się w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Początek nocy zapowiada się pogodnie. Później pojawią się liczne mgły i zamglenia. Termometry pokażą minimalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 stopni w centrum kraju i na Wybrzeżu. Z kierunków południowych i zachodnich powieje słaby wiatr.

...i mglisty poranek

Poranek będzie jeszcze pochmurny i mglisty. Później od południa prognozowane są postępujące od południa przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 stopni na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na północny okresami dość silnie, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna prognozowana jest na północnym zachodzie kraju i przekroczy 80 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowym, gdzie spadnie poniżej 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. W większości Polski biomet będzie neutralny, a na północnym zachodzie niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurna i mglista. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1001 hPa, rośnie.

DZIEŃ: rano mglisty i pochmurny, później pogodny. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1004 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurna i mglista. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1010 hPa, rośnie.

DZIEŃ: rano mglisty i pochmurny, później przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1015 hPa, rośnie.

POZNAŃ

NOC: pochmurna i mglista. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1001 hPa, rośnie.

DZIEŃ: rano mglisty i pochmurny, później rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1007 hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: mglista. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 998 hPa, rośnie.

DZIEŃ: rano mglisty, później pogodny. W najcieplejszym momencie termometry wskażą 19 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa, rośnie.

KRAKÓW

NOC: mglista. Temperatura spadnie do 7 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 988 hPa, rośnie.

DZIEŃ: rano mglisty, później pogodny. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 993 hPa, rośnie.