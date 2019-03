Prognoza pogody na jutro: noc lokalnie z mrozem, w dzień miejscami kilka stopni

Prognoza pogody na 16 dni: będą dwie fale chłodu - 24-03-2019 Na początku tygodnia do Polski wtargnie lodowate powietrze z północy. czytaj dalej

Pochmurny, chłodny dzień

W nocy w Małopolsce i województwach zachodnich może popadać słaby deszcz. Poza tym powinno być pogodnie, lokalnie możliwe są mgły. Temperatura wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Tydzień rozpocznie się pochmurnie, może też popadać przelotny deszcz. Termometry pokażą od 5 st. C na Pomorzu do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z kierunków zachodnich.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza będzie utrzymywać się na poziomie 90 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura sięgnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1015 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się zmienne, popada przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. W południe ciśnienie w Gdańsku oscylować będzie w granicach 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno i deszcz. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr powieje słabo z północy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne, spadnie przelotny deszcz. Temperatura sięgnie 10 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 981 hPa, będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą 2 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, spadnie przelotny deszcz. Temperatura osiągnie 6 st. C. Z południowego zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe wzrośnie do 1001 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 2 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. O północy wartość ciśnienia sięgnie 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, może popadać przelotny deszcz. Temperatura dojdzie do 8 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1020 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, o północy 1002 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne, niewykluczone są opady przelotnego deszczu. Temperatura dojdzie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 998 hPa i będzie spadać.