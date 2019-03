Prognoza pogody na jutro: noc mglista, dzień ciepły, ale pochmurny

Kwiecień wkroczy ze zmienną aurą. Więcej chmur niż słońca, ale przeważnie ciepło - 29-03-2019 W najbliższych dniach pogoda jednostajna nie będzie. Może popadać deszcz, pojawi się silniejszy wiatr, często niebo zasnują chmury, ale nastaną i słoneczne chwile. Będzie przeważnie ciepło, nawet do 18 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Mglista noc

Polska pozostaje pod wpływem potężnego wyżu z centrum nad Bałkanami. Z południowego-zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie.

W nocy w całym kraju pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na południu i w centrum kraju wystąpią mgły i zamglenia. Temperatura minimalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Śląsku, przez 4 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu i Wybrzeżu. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na północnym wschodzie Polski może okresami przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

W dzień do 18 stopni Celsjusza

W sobotę niebo pokryje się chmurami - zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Będzie jednak ciepło, termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na północnym wschodzie, przez 16 st. c w centrum, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu i południowego zachodu, słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza zapanuje w północnych regionach kraju, tam przekroczy 60 procent. W większości Polski będziemy odczuwać ciepło, a na północy i północnym wschodzie - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimum 5 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Okresami może przybierać na sile. O północy barometry wskażą 1013 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna sięgnie 16 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Do południa ciśnienie spadnie do 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura nie spadnie poniżej 5 st. C. Zachodni wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie, ale okresami jego porywy mogą być silniejsze. Około północny ciśnienie sięgnie 1025 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Około południa barometry pokażą 1021 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura w najchłodniejszej chwili wyniesie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy, powieje z północnego zachodu. O północy ciśnienie dojdzie do 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Słupki termometrów podniosą się do 16 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu. Do południa ciśnienie spadnie do 1011 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimum 3 st. C. Północno-zachodni wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może przybierać na sile. Około północy barometry wskażą 1012 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie 18 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu. Około południa ciśnienie wyniesie 1008 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Na ogół północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami jego porywy mogą stać się silniejsze. Około północy ciśnienie wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna sięgnie 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Około południa na barometrach zobaczymy 996 hPa.