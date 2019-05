Prognoza pogody na jutro: noc miejscami mglista. Sobota z niewielkim deszczem

W perspektywie upał i burze. Temperatura sięgnie 32 stopni - 31-05-2019 W weekend temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza. Z kolejnymi dniami będzie coraz cieplej. Początek przyszłego tygodnia zapowiada się upalny. czytaj dalej

Do 27 stopni

W nocy w całym kraju zachmurzenie będzie zmienne. Miejscami synoptycy nie wykluczają niewielkich opadów deszczu. Wieczorem na zachodzie utworzą się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 8 st. C na Podkarpaciu do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiał będzie przeważnie z północnego zachodu.

Aura w sobotę przyniesie zmienne zachmurzenie w całej Polsce. Lokalnie, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce, może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wartość wilgotności powietrza - poniżej 60 procent - odnotujemy na północnym wschodzie Polski. Wilgotność będzie się zwiększać w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy ciepło, a zapowiada się korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1021 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w Gdańsku, w południe będzie oscylować w granicach 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 993 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 24 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 990 hPa.

POZNAŃ

NOC: utrzyma się zmienne zachmurzenie, może przelotnie popadać deszcz. Temperatura minimalna sięgnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: prognozowane jest zmienne zachmurzenie, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dojdzie do 25 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe będzie oscylować w granicach 1010 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie będzie zmienne, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na ogół z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy 1010 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe możemy spodziewać się 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 12 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa, spada.