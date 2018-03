Prognoza pogody na jutro: noc mroźna, dzień słoneczny

"Modele oszalały!". W czwartek prognozowały zimną Wielkanoc, w piątek pokazały ponad 20 stopni - 23-03-2018 W ostatnim czasie modele meteorologiczne pokazywały, że czeka nas chłodna, a miejscami nawet zimowa Wielkanoc. Piątkowe prognozy mówiły tymczasem o szokującym ociepleniu - do nawet 25 stopni Celsjusza. Synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek tłumaczy, skąd taka zmiana i zaleca, by nie przywiązywać się do tych wskazań. czytaj dalej

Do 11 stopni w niedzielę

Miejscami w nocy będzie pochmurno, z rozpogodzeniami przemieszczającymi się od południa w głąb kraju. Będzie też mroźno. Temperatura wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do zera na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby południowo-wschodni wiatr. Miejscami mogą pojawić się zamglenia i mgły.

W niedzielę nie spodziewamy się opadów. Będzie słonecznie, choć z jednym wyjątkiem. Pochmurna okaże się tylko północ. W ciągu dnia termometry pokażą nam od 7 st. C na Lubelszczyźnie i Wybrzeżu, przez 10 st. C w centrum, do 11 st. C w Zielonej Górze. Powieje słaby i umiarkowany południowy wiatr.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce zapanują korzystne warunki biometeorologiczne. Największa wilgotność przewidywana jest na północy i południu kraju. Tam wyniesie 70 procent.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: miejscami może być pochmurno i z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie -2 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie około północy osiągnie 999 hektopaskali i stopniowo będzie rosło.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 10 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 998 hPa, pozostanie bez większych zmian.

TRÓJMIASTO

NOC: niebo będzie pochmurne z przejaśnieniami. Zanotujemy temperaturę -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo. Ciśnienie około północy wyniesie 1010 hPa, stopniowo będzie wzrastać.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się umiarkowane i momentami duże. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Wiatr południowy powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa wyniesie 1009 hPa i pozostanie bez większych zmian.

NOC: będzie pochmurno, miejscami z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo. Ciśnienie około północy wyniesie 998 hPa, będzie wzrastać.

DZIEŃ: na niebie zobaczymy chmury. Temperatura wyniesie 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: na niebie pojawią się chmury, chwilami się rozpogodzi. Temperatura wyniesie -2 st. C. Wiatr południowo-wschodni będzie słaby. Ciśnienie około północy wyniesie 995 hPa, może wzrastać.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa wyniesie 995 hPa, pozostanie bez większych zmian.

KRAKÓW

NOC: będzie pogodnie, a na termometrach zobaczymy -3 st. C. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo. Ciśnienie około północy wyniesie 985 hPa, będzie rosło.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się małe. Na termometrach 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie około południa wyniesie 985 hPa, nie będzie się zbytnio zmieniać.