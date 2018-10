Prognoza pogody na jutro: noc z deszczem ze śniegiem. Wciąż deszczowo i bardzo wietrznie

Wiatr jest bardzo silny, a może być silniejszy. Obowiązują ostrzeżenia IMGW - 23-10-2018 Pogoda we wtorek stoi pod znakiem wiatru. Silne porywy występują w niemal całym kraju, a może być jeszcze gorzej. Synoptycy prognozują, że w nocy prędkość porywów może dochodzić do 120 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Pogoda może być groźna również w kolejnych dniach. czytaj dalej

Synoptycy prognozują śnieg

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. W całym kraju możliwe są ciągłe opady deszczu, które na Pomorzu będą przechodzić w przelotne. Na północnym wschodzie można spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem, a w kotlinach górskich i w górach - śniegu. W nocy na termometrach zobaczymy minimalnie od 3 st. C. na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C. miejscami na zachodzie. Wiatr będzie dość silny i silny. Powieje z północnego zachodu w porywach do 60-80 km/h. Na Bałtyku wystąpi sztorm o sile 9 w skali Beauforta.

W dzień na Pomorzu będzie pogodnie. Poza tym prognozuje się przelotne opady deszczu, a w kotlinach górskich i w górach - opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie dość silny i silny, a w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h. Powieje z północy i północnego zachodu. Na Bałtyku rozszaleje się sztorm o sile 9 w skali Beauforta. W ujściach rzek do Bałtyku możliwa cofka.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność - na poziomie powyżej 80 procent - prognozuje się na południowym wschodzie. W wielu regionach Polski wilgotność powietrza będzie oscylowała wokół 60-70 proc. Odczujemy chłód. Biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: Pochmurno z ciągłymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Dość silny i silny wiatr powieje z północnego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 982 hPa i będzie spadać.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 8 st. C. Z północnego zachodu powieje dość silny i silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h. Ciśnienie będzie rosło, po południu na barometrach zobaczymy 987 hPa.

POZNAŃ

Noc: Pochmurno z przejaśnieniami. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie dość silny i silny, osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy osiągnie 990 hPa.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 10 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr z północnego zachodu. Wiatr osiągnie prędkość do 70-90 km/h. Ciśnienie wzrośnie i po południu na barometrach zaobserwujemy 1000 hPa.

GDAŃSK

Noc: Pochmurno z przejaśnieniami. Przelotnie popada. Temperatura minimalnie wyniesie 6 st. C. Z północnego zachodu powieje dość silny i silny wiatr. W porywach powieje do 60-80 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy na barometrach 993 hPa.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie dość silny i silny, powieje z północnego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70-90 km/h. Ciśnienie wzrośnie i po południu wyniesie 1003 hPa.

WROCŁAW

Noc: Pochmurno z ciągłymi opadami deszczu. Na termometrach minimalnie 7 st. C. Z północnego zachodu powieje dość silny i silny wiatr. Powieje w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 988 hPa.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 stopni. Wiatr będzie dość silny i silny, osiągnie prędkość do 70-90 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu na barometrach zaobserwujemy 996 hPa.

KRAKÓW

Noc: Pochmurno z ciągłymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Z północnego zachodu powieje dość silny i silny wiatr. Powieje w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy osiągnie 974 hPa.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zaobserwujemy maksymalnie 9 st. C. Powieje z północnego zachodu. Wiatr będzie dość silny i silny, osiągnie prędkość do 70-90 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosło, po południu na barometrach zobaczymy 990 hPa.