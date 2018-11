Prognoza pogody na jutro: noc z gęstymi mgłami w całym kraju

Przed nami mglista noc. Aura we wtorek zapewni nam za to dużo słońca i ciepła. Miejscami termometry pokażą nawet 19 stopni Celsjusza. W górach przeszkadzać będzie jednak porywisty wiatr.

Pogodowa sielanka. Tylko w górach wiatr rozpędzi się do 100 kilometrów na godzinę - 05-11-2018 Aż do soboty ma być bardzo pogodnie, a także ciepło, choć już bez 20 stopni Celsjusza na termometrach. Uwaga na wiatr, który na południu Polski dokuczy. czytaj dalej

Do 19 stopni Celsjusza

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno i mglisto, widzialność będzie ograniczona do 100 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Wysoko w górach powieje południowy, silny wiatr. W porywach rozpędzi się nawet do 100 kilometrów na godzinę.

Po rozwianiu się porannych mgieł wtorek okaże się na ogół pogodny. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W górach natomiast da się we znaki południowy wiatr, który w porywach osiągnie do 100 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie - wyniesie 90 procent. Będzie zmniejszać się ku południowemu zachodowi. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, a ciepło jedynie w regionach południowo-zachodnich. Warunki biometeorologiczne okażą się w całej Polsce neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zouhir kieruje do Polski ciepłe powietrze - 05-11-2018 Polska znajduje się pod wpływem wyżu Zouhir znad Rosji. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 8 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1006 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą 8 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 1004 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1016 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1016 hPa.

WROCŁAW

Pogoda na 16 dni: zimno na razie omija Polskę - 04-11-2018 Ciepłe powietrze z południa jeszcze przez jakiś czas będzie płynąć do Polski. Może być aż 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie w 8 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach mieszkańcy Wrocławia zobaczą 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu barometry wskażą 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura w nocy spadnie do 6 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 993 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 992 hPa