Prognoza pogody na jutro: noc z lekkim mrozem, w dzień dużo słońca

Przed nami ciepłe i słoneczne dni. Niedziela deszczowym wyjątkiem - 28-03-2019 Najbliższe dni zapowiadają się wiosennie. Będzie pogodnie, słońca nam nie zabraknie. Jedynie w niedzielę możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Irmelin znad Sudetów. To dzięki niemu do naszego kraju napłynie umiarkowanie ciepłe i suche powietrze polarne morskie.

Noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C na Rzeszowszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu słabo powieje wiatr.

Zapowiada się pogodny piątek

Piątek będzie słonecznym dniem. Po dość zimnym poranku dominować będzie termiczne odczucie chłodu. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na wschodzie do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Synoptycy prognozują słaby i umiarkowany wiatr, wiejący z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 50-60 procent. W całym kraju odczujemy chłód, ale pogoda wpłynie na nasze samopoczucie korzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Słaby wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 1019 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalnie wyniesie 13 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie spadać, po południu odnotujemy 1017 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 4 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 1022 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 14 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie po południu wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 4 st. C. Synoptycy prognozują słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1030 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą 14 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie po południu wyniesie 1028 hPa i spada.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i spada.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 1017 hPa i spada.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 0 st. C. Synoptycy zapowiadają słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i spada.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Barometry po południu pokażą 1005 hPa, ciśnienie spada.