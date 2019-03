Prognoza pogody na jutro: noc z lokalnymi opadami deszczu ze śniegiem

Chwile ciepła, a potem deszcz i deszcz ze śniegiem - 05-03-2019 Najbliższe dni przyniosą pogodowy kalejdoskop. Najpierw czeka nas duże ocieplenie - miejscami termometry pokażą 18 stopni Celsjusza. Później temperatura spadnie i powrócą silniejsze porywy wiatru. Pod koniec tygodnia może popadać deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

Do 12 stopni na południowym zachodzie

Noc zapowiada się na ogół pochmurno, ale przewidywane są rozpogodzenia. W północnej i południowej części kraju popada słaby deszcz. Na Pomorzu Gdańskim, Mazurach i Podlasiu pojawi się deszcz przechodzący w śnieg, miejscami marznący i powodujący gołoledź. Temperatura wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr przeważnie z zachodu.

W środę we wschodniej części kraju pojawią się szybko zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pochmurno, ale prognozowane są przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie południowy wiatr. Na wschodzie okaże się słaby i umiarkowany, a na zachodzie - umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się 40-60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na północnym wschodzie - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z opadami śniegu. Termometry pokażą 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy 1006 wyniesie hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura wyniesie 6 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe osiągnie 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 2 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 981 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr powieje z południa, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry wskażą 2 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura osiągnie 10 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, może popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 993 hPa.

DZIŚ: pochmurno z przejaśnieniami. Przed południem popada przelotny, słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie 3 st. C. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 997 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura dojdzie do 12 st. C. Z południa wiać będzie umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 999 hPa.