Nadchodząca noc w całym kraju okaże się mglista, a miejscami też mroźna. W niedzielę w części kraju spodziewane są lokalne opady deszczu, a termometry pokażą do 13 stopni Celsjusza.

Nawet 13 stopni

W ciągu nadchodzącej nocy na wschodzie mogą pojawić się lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 3 st. C w Zatoce Gdańskiej. Wiatr okaże się słaby, zachodni.

Niedziela zapowiada się na ogół pogodnie, tylko na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu może pokropić deszcz. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na północy kraju - przekroczy 80 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowym. Wszędzie odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się neutralny na północnym wschodzie Polski, a w pozostałych regionach - korzystny.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1011 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie zachodni. Ciśnienie waha i południu barometry pokażą 1011 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 1 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą 10 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1014 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 3 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie waha się, o północy wzrośnie do 1022 hPa i waha się.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1023 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się i południu osiągnie 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą -1 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu temperatura wyniesie 999 hPa.