Prognoza pogody na jutro: noc zimna, deszczowa. Za dnia poprawa pogody

Nocą będzie na ogół pochmurno i mglisto - widzialność wyniesie miejscami zaledwie 100-300 metrów. Lokalnie popada słaby deszcz, a wysoko w Tatrach - śnieg. Temperatura w najzimniejszym momencie nocy utrzyma się w przedziale od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunków północnych.

Zanikające opady

Niedziela zapowiada się pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. W województwach południowych przewidywany jest stopniowo zanikający słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, nadciągnie z kierunków zmieniających się. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Możemy czuć się gorzej

Im dalej na południe Polski, tym większa wilgotność powietrza. Wszyscy odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Słaby deszcz. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1025 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1027 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Słaby deszcz. Temperatura 7 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Słaby deszcz. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Okresami słaby deszcz. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1018 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno i słaby deszcz. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr na ogół słaby, północny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Słaby deszcz. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1013 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, chwilami słaby deszcz. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie w południe 1014 hPa, rośnie.