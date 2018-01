Prognoza pogody na jutro: nocą -13 stopni. Za dnia też ściśnie mróz

Pogoda na 16 dni: będzie zamach na zimę - 21-01-2018 Nowy tydzień zacznie się solidnym mrozem, ale później czeka nas duży skok temperatury. czytaj dalej

Pogodny poniedziałek

W poniedziałek rano pojawią się mgły. Przez resztę dnia będzie mroźnie, ale pogodnie - słońce wyjrzy zza chmur w większości kraju. Zabraknie go na Podkarpaciu, gdzie przewidywane są opady słabego śniegu. Maksymalnie termometry wskażą od -6 st. C. na Suwalszczyźnie do 1 st. C. na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Ze wschodu i południowego wschodu napłynie słaby wiatr.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność względna pojawi się na południowym wschodzie - tam, gdzie wystąpią opady śniegu, wyniesie powyżej 80 procent. Im dalej na północ i na zachód, tym będzie ona niższa - zawartość pary wodnej poniżej 60 proc. odnotuje się nad morzem. Termiczne odczucie zimna potowarzyszy mieszkańcom centrum i północnego wschodu, natomiast w południowej i zachodniej części kraju pojawi się uczucie chłodu. Biomet okaże się niekorzystny jedynie na południowym wchodzie. W pozostałych regionach będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza dla poszczególnych miast

WARSZAWA

Możliwy jest przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -8 st. C. Z północnego-wschodu wystąpi słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1007 hPa i rośnie.

Dzień: Będzie dość pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wskaże wartość 1009 hPa i rośnie.

POZNAŃ

Noc: Będzie dość pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie -5 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1010 hPa i rośnie.

Dzień: Zapowiada się dość pogodnie. Temperatura w dzień osiągnie wartość -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i spada.

GDAŃSK

Noc: Niebo będzie dość pogodne. Temperatura spadnie do -6 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i rośnie.

Dzień: Będzie dość pogodnie. Temperatura maksymalnie osiągnie -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i rośnie.

WROCŁAW

Będzie pochmurno i mglisto. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wskaże wartość 1006 hPa i rośnie.

Dzień: Będzie dość pogodnie. Temperatura w dzień osiągnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i spada.

KRAKOWA

Noc: Okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i rośnie.

Dzień: Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wskaże wartość 991 hPa i rośnie.