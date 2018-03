Prognoza pogody na jutro: nocą -9 stopni. Sobota pochmurna, z lokalnymi opadami

"Modele oszalały!". W czwartek prognozowały zimną Wielkanoc, dziś pokazują ponad 20 stopni - 23-03-2018 W ostatnim czasie modele meteorologiczne pokazywały, że czeka nas chłodna, a miejscami nawet zimowa Wielkanoc. Piątkowe prognozy mówią tymczasem o szokującym ociepleniu - do nawet 25 stopni Celsjusza. Synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek tłumaczy, skąd taka zmiana i zaleca, by nie przywiązywać się do tych wskazań. czytaj dalej

Nocą mróz

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Białorusi. Będziemy pod wpływem wilgotnej i nieco cieplejszej masy powietrza polarnego, płynącego z południowego zachodu.

W nocy z piątku na sobotę tylko południe kraju pozostanie pogodne. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno, a miejscami w centrum i na północnym wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez -1 st. C na zachodzie i północy Polski, do zera stopni na Mazowszu. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu.

Pochmurna sobota

W ciągu dnia niebo pozostanie pochmurne, choć chwilami będą pojawiać się większe przejaśnienia, a na południu nawet rozpogodzenia. Lokalnie w centrum i na północnym wschodzie kraju może słabo popadać deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Podkarpaciu, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza na przeważającym obszarze Polski przekroczy 70 procent. Najniższą odnotujemy na południowym wschodzie, gdzie spadnie poniżej 60 proc. W prawie całym kraju odczujemy komfort termiczny. Tylko na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich będzie nam chłodno. Od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Opolszczyznę biomet będzie korzystny. W pozostałych regionach okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Mogą wystąpić słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura spadnie do zera stopni. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie bez zmian, około północy wyniesie 994 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się większe przejaśnienia. Mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 997 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie bez zmian, około północy barometry wskażą 1007 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się duże, pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1008 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do -1 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 995 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: niebo okaże się pochmurne, pojawią się przejaśnienia. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 992 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowy. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 980 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 981 hPa.