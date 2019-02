Prognoza pogody na jutro: nocą do -8 stopni, w dzień także miejscami mróz

Noc przyniesie w wielu regionach temperaturę niższą niż zero stopni Celsjusza. Również za dnia miejscami utrzyma się lekki mróz.

Rano popada śnieg

Noc będzie na ogół pochmurna. W całym kraju wystąpią opady deszczu przechodzące w śnieg. Na przeważającym obszarze Polski będą miały charakter marznący i spowodują powstanie lodowicy. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze zmiennych kierunków. W porywach osiągnie prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane. Jeszcze rano na południu kraju słabo i przelotnie popada śnieg. W górach sypnie mocniej - nawet do 20 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z północnego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie w większości kraju oscylowała wokół 60 procent. W regionach południowych okaże się wyższa, może przekroczyć 80 proc. W całym kraju odczujemy zimno, a pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie duże i opady śniegu. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. Powieje z prędkością w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1026 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1041 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie będzie duże, popada deszcz. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 990 hPa.

DZIEŃ: rano przelotnie popada śnieg, później się rozpogodzi. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1002 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie duże. Wystąpią opady deszczu, przechodzącego w opady śniegu. Będą miały charakter marznący. Temperatura minimalna wyniesie zero stopni. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. Osiągnie prędkość w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1010 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 1 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1026 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Wystąpią marznące opady deszczu, przechodzące w śnieg. Na drogach i chodnikach pojawi się lodowica. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. W porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: słonecznie lub zachmurzenie małe. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1024 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie będzie duże, popada też deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: rano przelotnie popada śnieg. Późniejsze godziny przyniosą rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1021 hPa.