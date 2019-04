Prognoza pogody na jutro: nocą lokalnie mróz oraz śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz

Do 17 stopni i deszczu jak na lekarstwo. Powrót pogodnej aury tuż-tuż - 13-04-2019 Jeszcze w niedzielę w niektórych regionach popada deszcz ze śniegiem. Z początkiem tygodnia powróci pogodna aura. czytaj dalej

Do 13 stopni

Nocą w zachodniej części kraju popada słaby śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. W pozostałych regionach możemy liczyć na pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni wiatr.

Niedziela zapowiada się na ogół pogodnie, choć w godzinach porannych na krańcach zachodnich może popadać deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Prognozowany jest północno-wschodni słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na zachodzie - tam przekroczy 70 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim, osiągając wartość poniżej 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1028 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura osiągnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1031 hPa.

KRAKÓW

Toki głuszców trwają. Niedługo pojawią się pisklęta - 13-04-2019 Leśnicy z Nadleśnictwa Leżajsk znaleźli w piątek trzy jaja. Wszystko wskazuje na to, że niedługo pojawi się ich więcej. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 991 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego-wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Okresami popada słaby śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura wyniesie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1012 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1014 hPa.

WARSZAWA

W Serocku królują sezonowe specjały. Jest też coś dla ciała - 13-04-2019 Serock w województwie mazowieckim to świetne miejsce, by spróbować sezonowych produktów. Pełni relaksu dostarczy salon spa, w którym można zregenerować skórę po zimie. czytaj dalej

NOC: bezchmurnie. Temperatura wyniesie minimalnie 1 st. C. Synoptycy prognozują słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1010 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Okresami popada słaby śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą 3 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1007 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie 13 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa, waha się.