Prognoza pogody na jutro: nocą lokalny mróz, gołoledź i lodowica

Ciepło, deszczowo. Po weekendzie pogoda się zmieni - 07-02-2019 W nadchodzących dniach będzie pochmurno, spodziewane są też przelotne opady deszczu, a także dość wysokie temperatury. Po weekendzie się ochłodzi, a opady zmienią charakter na zimowy. czytaj dalej

Pokropi deszcz

Nadchodząca noc będzie pochmurna. Synoptycy miejscami nie wykluczają przelotnych opadów deszczu. W pasie od Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Świętokrzyską, po Małopolskę deszcz będzie zamarzał, powodując gołoledź. Dodatkowo wystąpią zamglenia. Na krańcach wschodnich wystąpi zjawisko lodowicy - rozmarznięte za dnia kałuże w nocy będą ponownie zamarzać. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. W północnej części kraju miejscami osiągnie w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Piątek będzie pochmurny, ale szansa na rozpogodzenia także się pojawi. Na krańcach wschodnich i Pomorzu pokropi deszcz. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale na północy w porywach może rozpędzić się do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność, bo przekraczającą 90 procent, synoptycy prognozują na północnym zachodzie kraju. Będzie się ona zmniejszać w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet na przeważającym obszarze kraju będzie korzystny, jedynie na Pomorzu - neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h, Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu, okresami w osiągnie porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wzrośnie do 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Popada słaby przelotny deszcz, miejscami marznący, powodujący gołoledź. Termometry pokażą 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 991 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Termometry wskażą 1 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość osiągnie 1007 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie zmienne. Nad ranem możliwy jest słaby deszcz, lokalnie marznący, powodujący gołoledź. Termometry wskażą 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, ale spodziewane są przejaśnienia. Niewykluczony przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 1 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1003 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura osiągnie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wzrośnie do 1014 hPa.